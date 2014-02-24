В "ЕР" обновятся руководящие органы

22 января 2017, воскресенье, 13:15 – ИА СОЧИ-24



В "ЕР" обновятся руководящие органы

Во второй день XVI съезда "Единой России" его участники переизберут Высший и Генеральный советы партии. Кроме того, делегаты проголосуют за кандидатов в Центральную контрольную комиссию. Таким образом, все руководящие органы "ЕР" будут избран вновь после пятилетнего периода полномочий предыдущего состава.Как рассказал член Высшего совета партии, председателькомитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, участники съездабудут выбирать председателя партии путем проведения открытого голосования. "Длятого, чтобы председатель партии вступил в свои полномочия, он должен набрать неменее двух третей голосов, – пояснил сенатор-единоросс. – Съезд также выберетпредседателя Высшего совета, он должен при открытом голосовании набрать неменее половины голосов от числа зарегистрированных делегатов".Также путем открытого голосования будет избран состав Высшего совета. Его численностьна данный момент составляет 88 человек. "Какое количество будет избрано на этомсъезде, определят делегаты, – отметил Рязанский. – Кроме того, участникаммероприятия предстоит два тайных голосования, которые по установившейсятрадиции будут на электронных носителях".По словам сенатора, о порядке тайного голосования будетобъявлено в ходе съезда. "Таким образом, он изберет Генсовет. Напомню, что егочисленность составляет до 170 человек", – рассказал Рязанский, добавив, что такжебудет определен состав Центральной контрольной комиссии, в которую в настоящеевремя входят 20 человек.Кроме того, в ходе второго дня съезда состоится тайное голосованиесреди членов Генсовета по кандидатуре секретаря, а из состава Генсовета будетизбран его президиум. "Нынешний состав -27 человек. Думаю, численность останется прежней", – отметил челн Совфеда. Напомним, председатель "Единой России", премьер ДмитрийМедведев примет участие в работе XVI съезда. Он проведет совместное заседаниеВысшего и Генерального советов партии и выступит с докладом.В первый день работа съездов проходила на семи дискуссионныхплощадках, на которых были подведены первые итоги реализации предвыборной программыпартии и определены приоритеты работы "Единой России" в 2017 году. В частности,на площадках обсуждались вопросы качества работы власти и народного контроля,поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств,развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды,доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.

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