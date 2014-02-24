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В эскорт-услугах Британии нашли смысл

26 января 2017, четверг, 14:14 – ИА СОЧИ-24

В эскорт-услугах Британии нашли смысл
В эскорт-услугах Британии нашли смысл
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что сопровождение российских авианосцев кораблями Североатлантического Альянса – явление не новое. Он убежден, что количество задействованных сил для так называемого эскорта объясняется нынешней антироссийской истерией.

По мнению бывшего командующего,
"эскорт-услуги" НАТО не такие уж и бессмысленные, как полагают в российском Минобороны. Вячеслав Попов заявил НСН, что сопровождение российский военных кораблей
стало для альянса отличным поводом для тренировок и оттачивания боевой подготовки сразу семи кораблей. "Друг за другом следить, вести разведку. Не было бы антироссийской истерии, сопровождение все равно бы велось, только меньшим количество кораблей. Это чистая политика", – добавил адмирал.
Между тем, для эскорта российской группы было бы достаточно одного корабля, убежден Попов. "Достаточно было одного (корабля для сопровождения – Прим.ред.). Но им тоже надо отрабатывать сопровождение. Это я говорю как военный профессионал", –
подчеркнул адмирал.Сопровождения, смены кораблей, взаимодействие  – это все боевая подготовка для них. У них появился объект – вот они и проводят тренировки и учения. Мы (также –  Прим.ред.). это делаем, когда они приходят в нашу зону. С военной точки зрения, это обычное явление до тех пор, пока есть противостояние.Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Россия "не нуждается в бессмысленных эскорт-услугах". Так он отреагировал на выпад главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона, назвавшего российский авианесущий крейсер  "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора" и обвинившего его в причинении страданий сирийскому народу.Конашенков посоветовал Фэллону больше внимания уделять своему флоту нежели выступать с критикой по поводу действий российского авианосца. В Минобороны России полагают, что провокационными заявлениями и нападками на российские военные силы британские чиновники пытаются отвлечь внимание общественности от состояния королевского военно-морского флота, Российские корабли ни в каком иностранном сопровождении не нуждаются, добавили в ведомстве.  Напомним, поводом для "обмена любезностями" между представителями военных ведомств двух стран стало то, что 25 января сразу семь кораблей
Североатлантического Альянса -
Великобритании, Норвегии и Германии – наблюдали за прохождением российского авианосца через Ла-Манш. Между тем в Великобритании широкий общественный резонанс вызвали сообщения о больших тратах на все операции королевского флота, в том числе и по сопровождению российской эскадры. При этом эффективность расходования государственных средств остается под большим вопросом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»

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Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным...»

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