В Финляндии загорелся завод по производству красителей
30 января 2017, понедельник, 14:13 – ИА СОЧИ-24
В Финляндии загорелся завод по производству красителей
На заводе по производству красителей Huntmans pigments в городе Пори на западе Финляндии произошел сильный пожар, передает Flashnord. По предварительным данным, никто не пострадал – всех работников вовремя эвакуировали. На место происшествия прибыли 20 бригад спасателей. Представители предприятия заверили, что угрозы для окружающей среды пожар не представляет: в зданиях нет химикатов.
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»