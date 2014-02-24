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В Германии через год нашли насильника русской девочки Лизы
28 февраля 2017, вторник, 18:01 – ИА СОЧИ-24
В ходе проверки мобильного телефона девочки,
пропавшей 11 января 2016 года по дороге в школу и вернувшейся домой спустя 30 часов, следователи вышли на двух
граждан Германии 20 и 23 лет. Стало известно, что молодые люди
не похищали Лизу, но между ними и ребенком был оральный секс.
В итоге к ответу призвали одного из развратников. "Младший
подозреваемый смог доказать, что он не знал, что Лизе еще нет 16 лет.
Расследование в отношении него было прекращено. В отношении 23-летнего
выдвинуто обвинение в развратных действиях в отношении ребенка", -
сообщает газета Bild.
Говорится о том, что мужчина знал, что Лизе на тот момент было всего
13 лет. Более того, он снимал происходящее на свой мобильный телефон.
За это его обвиняют еще и в производстве детской порнографии. В настоящее время происшествие с Лизой разбирает суд по делам несовершеннолетних.
Дата заседания пока не объявлена.
Напомним, в прошлом году СМИ сообщали со слов родственников девочки о ее похищении
и изнасиловании, предположительно, мигрантами. Однако эта версия была
опровергнута, а следствие выяснило, что девочку никто не похищал.
Отметим, в течение своего
30-часового отсутствия девочка не появлялась дома из-за проблем в школе,
поэтому провела ночь в квартире у своих знакомых – 19-летнего юноши турецкого
происхождения и его матери. Медицинская экспертиза показала, что сексуального
контакта между Лизой и ее другом не было.
Дело Лизы спровоцировало дипломатический конфликт между Россией и ФРГ.
Глава российского МИДа Сергей Лавров комментировал слова министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера относительно нападения на Лизу. Он отмечал, что "если кто-то сердится – значит, не все в порядке с аргументацией".
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