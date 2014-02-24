В Германии через год нашли насильника русской девочки Лизы

28 февраля 2017, вторник, 18:01 – ИА СОЧИ-24



В Германии через год нашли насильника русской девочки Лизы

Обвинение по громкому делу об изнасиловании 14-летней русскоязычной девочки Лизы, проживающей в Берлине, предъявлено 23-летнему гражданину ФРГ. Его обвиняют в развратных действиях в отношении ребенка.В ходе проверки мобильного телефона девочки,пропавшей 11 января 2016 года по дороге в школу и вернувшейся домой спустя 30 часов, следователи вышли на двухграждан Германии 20 и 23 лет. Стало известно, что молодые людине похищали Лизу, но между ними и ребенком был оральный секс.В итоге к ответу призвали одного из развратников. "Младшийподозреваемый смог доказать, что он не знал, что Лизе еще нет 16 лет.Расследование в отношении него было прекращено. В отношении 23-летнеговыдвинуто обвинение в развратных действиях в отношении ребенка", -сообщает газета Bild.Говорится о том, что мужчина знал, что Лизе на тот момент было всего13 лет. Более того, он снимал происходящее на свой мобильный телефон.За это его обвиняют еще и в производстве детской порнографии. В настоящее время происшествие с Лизой разбирает суд по делам несовершеннолетних.Дата заседания пока не объявлена.Напомним, в прошлом году СМИ сообщали со слов родственников девочки о ее похищениии изнасиловании, предположительно, мигрантами. Однако эта версия былаопровергнута, а следствие выяснило, что девочку никто не похищал.Отметим, в течение своего30-часового отсутствия девочка не появлялась дома из-за проблем в школе,поэтому провела ночь в квартире у своих знакомых – 19-летнего юноши турецкогопроисхождения и его матери. Медицинская экспертиза показала, что сексуальногоконтакта между Лизой и ее другом не было.Дело Лизы спровоцировало дипломатический конфликт между Россией и ФРГ.Глава российского МИДа Сергей Лавров комментировал слова министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера относительно нападения на Лизу. Он отмечал, что "если кто-то сердится – значит, не все в порядке с аргументацией".

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