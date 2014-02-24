ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Германии хотят устроить "Евровидению" бойкот

27 марта 2017, понедельник, 16:46 – СОЧИ-24

В Германии хотят устроить "Евровидению" бойкот
В Германии хотят устроить "Евровидению" бойкот
Германия должна воздержаться от участия в "Евровидении-2017" в том случае, если украинские власти не пустят российскую певицу Юлию Самойлову в Киев. Об этом заявил германский политик, депутат бундестага от партии "Левые" Дитер Дем.
По его словам, официальный Киев обязан обеспечить участие Самойловой в песенном смотре. "Это решение не способствует продвижению искусства и противоречит самой идее конкурса "Евровидение", – сказал Дем в интервью на радио Sputnik.Он подчеркнул, что смотр помог бы сближению народов там, где не могут договориться политики. Дем, ранее принимавший участие в предварительном отборе на "Евровидение", заявил, что "артисты там ближе друг к другу, чем этого хотят политики". При этом депутат бундестага с сожалением отметил, что конкурс впервые в "столь радикальной форме" используется в политических целях. Он также надеется, что в Европейском вещательном союзе окажут влияние на Киев, чтобы украинские власти отменили запрет на въезд российской певицы. "Я вместе с коллегой Андреем Хунко заявил, что если этого не случится и украинское правительство не изменит решение, мы будем призывать немецких участников в знак солидарности со свободой творчества отказаться от участия", – подчеркнул германский политик.
Ранее глава оргкомитета "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг сообщил, что намерен сделать все возможное, чтобы представитель Москвы отправился на смотр. "Конечно, Европейский вещательный союз должен соблюдать законы Украины, но мы ясно дали понять, что ожидаем, чтобы все исполнители смогли выступить на конкурсе", – заявил он в интервью Der Tagesspiegel.Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года, мотивировав это тем, что певица нарушила украинское законодательство, выступив пару лет назад в Крыму. Позже организаторы предложили артистке спеть дистанционно, но Москва ответила отказом. Полуфиналы песенного конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая. Финал состоится 13 мая.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:46
В московских аэропортах отменено 16 рейсов

В московских аэропортах отменены 16 рейсов, еще 15 задержаны..»

сегодня, 19:30
Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"

Неизвестный взломал аккаунт жительницы Шотландии Джейн Парк, четыре года назад выигравшей миллион фунтов стерлингов в национальной лотерее. За интимные фотографии хакер потребовал выкуп...»

сегодня, 18:58
Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России...»

сегодня, 18:45
Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России

Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»

сегодня, 18:13
В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды..»

сегодня, 17:59
Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми

Суд заключил под стражу двух водителей, которые подозреваются в нарушении ПДД, повлекшем гибель троих детей..»

сегодня, 17:45
Почему Вороненков и Максакова не спали перед трагедией

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»

сегодня, 17:43
Церковь назвала суррогатное материнство унижением

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:46
В московских аэропортах отменено 16 рейсов

В московских аэропортах отменены 16 рейсов, еще 15 задержаны..»

сегодня, 19:30
Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"

Неизвестный взломал аккаунт жительницы Шотландии Джейн Парк, четыре года назад выигравшей миллион фунтов стерлингов в национальной лотерее. За интимные фотографии хакер потребовал выкуп...»

сегодня, 18:58
Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России...»

сегодня, 18:45
Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России

Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»

сегодня, 18:13
В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды..»

сегодня, 17:59
Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми

Суд заключил под стражу двух водителей, которые подозреваются в нарушении ПДД, повлекшем гибель троих детей..»

сегодня, 17:45
Почему Вороненков и Максакова не спали перед трагедией

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»

сегодня, 17:43
Церковь назвала суррогатное материнство унижением

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.