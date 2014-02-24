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В Госдуме делают ставку на профессионалов
10 марта 2017, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24
Реформой двух управлений
закончится первый этап перестройки аппарата нижней палаты, сообщили источники в Госдуме. По их сведениям, у
новых управлений будут новые руководители. Экспертно-аналитическое, скорее всего, возглавит директор международного аналитического центра
Rethinking Russia Ян Ваславский (центр занимается развитием диалога между
российскими и зарубежными экспертами).Ваславскому 34 года. Он окончил
аспирантуру МГИМО, является доцентом кафедры политической теории, возглавляет
Институт международных отношений и управления, в рамках которого осуществляются
англоязычные бакалаврские программы. В 2012 году он был программным директором
саммита АТЭС. По словам руководителя Института социально-экономических и
политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, Ян Ваславский – надежный
руководитель, имеющий большой опыт выстраивания экспертно-аналитической работы на
площадках разного уровня. "Ваславский
обладает необходимыми навыками и компетенциями, в том числе и научными, – цитирует политолога "Газета.ru". – Кроме
того, это ставка на молодых, профессиональных интеллектуалов". Одна из задач оптимизации работы аппарата – большее вовлечение в работу парламента экспертных структур и органов власти, а также усиление взаимодействия с вузами.
Похожий функционал был у Ваславского в Российской ассоциации
политических наук (РАПН). По словам президента организации Оксаны Гаман-Голутвиной,
сферой его ответственности было информационное сопровождение
деятельности, а основным направлением исследований – анализ функционирования
институтов гражданского общества и их взаимодействия с государством. "На
мой взгляд, этот опыт может быть востребован и в рамках думского функционала,
поскольку руководители палаты ориентированы на активное взаимодействие и
сотрудничество с экспертным сообществом и шире – с институтами гражданского
общества", – отметила она.
На должность главы управления, по словам близкого к руководству Думы источника, искали выходца из вузовской среды. Относительно
небольшой возраст Ваславского также сыграл положительную роль. Как говорят знакомые с ситуацией собеседники, руководство Госдумы нацелилось на привлечение в
свои структуры "молодых и креативных". В число подходящих под эти критерии
источник включил руководителя секретариата спикера Госдумы Вадима Маршалко, а
также советников Вячеслава Володина
–
Алексея Чадаева и Дмитрия Бадовского. Первым двоим
нет и 40 лет, Бадовскому 43 года.Как ожидается, финансово-экономическое управление Госдумы также
возглавит новый человек. По данным "Ведомостей", это будет генеральный
инспектор Межрегиональной инспекции Банка России по Центральному федеральному
округу Гульнара Муфтахетдинова. Создаваемое думское управление будет заниматься планово-финансовой деятельностью,
обеспечивать работу депутатов в регионах и проводить закупки. Глава аппарата нижней
палаты парламента Татьяна Воронова отметила, что планируется
усилить подразделение по госзакупкам.Воронова будет напрямую курировать финансово-экономическое и
правовое управления. Эти структурные подразделения являются одними из самых
крупных в Госдуме – 40 и 104 человека соответственно. Численность правового
управления велика неслучайно: через него проходят все
законопроекты, именно оно обеспечивает процесс законотворчества и отвечает за качество принимаемых поправок. А с приходом в Госдуму Володина внимание к этому направлению работы депутатов стало особенно
пристальным.По словам источников, реформа аппарата в Думе продолжится.
Пока идет только первый ее этап, а ближе к лету будет второй, который коснется управления делами Думы. Кроме того, в конце года
аппарат пройдет переаттестацию. Этому будет предшествовать серия обучающих
семинаров на базе вузов, с которыми Госдума станет сотрудничать. Отбор
организаций, которые будут проводить обучение работников аппарата, уже идет. В числе
претендентов Высшая школа экономики, МГУ, Российская академия народного хозяйства
и госслужбы, Академия имени Кутафина, Корпоративный университет Сбербанка.
По словам главы думского комитета по регламенту Ольги
Савастьяновой, изменения неслучайны. "Проводится очень большая
работа по улучшению качества и процесса законотворчества", – подчеркнула она. "Для
нас очень важно, насколько они отвечают запросам, каковы последствия
принимаемых законов".Эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов отметил, что реформа
аппарата – это реализация прошлогодних инициатив руководства Думы и фракций по
усилению экспертного сопровождения законотворчества. Он подчеркнул, что принятые
решения пойдут на пользу всем фракциям и комитетам. Госдума, по мнению
политолога, намного активнее, чем в предыдущем созыве, влияет вместе
с экспертами на содержание законопроектов, важных для регуляторов.
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