В Госдуме делают ставку на профессионалов

10 марта 2017, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24



В Госдуме делают ставку на профессионалов

Нижняя палата парламента продолжает реформировать свой аппарат. Очередной этап предусматривает расширение функций думских управлений. Как ожидается, сменятся начальники ряда структурных подразделений. Вместо аналитического и экономического управлений будут созданы экспертно-аналитическое и финансово-экономическое.Реформой двух управленийзакончится первый этап перестройки аппарата нижней палаты, сообщили источники в Госдуме. По их сведениям, уновых управлений будут новые руководители. Экспертно-аналитическое, скорее всего, возглавит директор международного аналитического центраRethinking Russia Ян Ваславский (центр занимается развитием диалога междуроссийскими и зарубежными экспертами).Ваславскому 34 года. Он окончиласпирантуру МГИМО, является доцентом кафедры политической теории, возглавляетИнститут международных отношений и управления, в рамках которого осуществляютсяанглоязычные бакалаврские программы. В 2012 году он был программным директоромсаммита АТЭС. По словам руководителя Института социально-экономических иполитических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, Ян Ваславский – надежныйруководитель, имеющий большой опыт выстраивания экспертно-аналитической работы наплощадках разного уровня. "Ваславскийобладает необходимыми навыками и компетенциями, в том числе и научными, – цитирует политолога "Газета.ru". – Крометого, это ставка на молодых, профессиональных интеллектуалов". Одна из задач оптимизации работы аппарата – большее вовлечение в работу парламента экспертных структур и органов власти, а также усиление взаимодействия с вузами.Похожий функционал был у Ваславского в Российской ассоциацииполитических наук (РАПН). По словам президента организации Оксаны Гаман-Голутвиной,сферой его ответственности было информационное сопровождениедеятельности, а основным направлением исследований – анализ функционированияинститутов гражданского общества и их взаимодействия с государством. "Намой взгляд, этот опыт может быть востребован и в рамках думского функционала,поскольку руководители палаты ориентированы на активное взаимодействие исотрудничество с экспертным сообществом и шире – с институтами гражданскогообщества", – отметила она.На должность главы управления, по словам близкого к руководству Думы источника, искали выходца из вузовской среды. Относительнонебольшой возраст Ваславского также сыграл положительную роль. Как говорят знакомые с ситуацией собеседники, руководство Госдумы нацелилось на привлечение всвои структуры "молодых и креативных". В число подходящих под эти критерииисточник включил руководителя секретариата спикера Госдумы Вадима Маршалко, атакже советников Вячеслава ВолодинаАлексея Чадаева и Дмитрия Бадовского. Первым двоимнет и 40 лет, Бадовскому 43 года.Как ожидается, финансово-экономическое управление Госдумы такжевозглавит новый человек. По данным "Ведомостей", это будет генеральныйинспектор Межрегиональной инспекции Банка России по Центральному федеральномуокругу Гульнара Муфтахетдинова. Создаваемое думское управление будет заниматься планово-финансовой деятельностью,обеспечивать работу депутатов в регионах и проводить закупки. Глава аппарата нижнейпалаты парламента Татьяна Воронова отметила, что планируетсяусилить подразделение по госзакупкам.Воронова будет напрямую курировать финансово-экономическое иправовое управления. Эти структурные подразделения являются одними из самыхкрупных в Госдуме – 40 и 104 человека соответственно. Численность правовогоуправления велика неслучайно: через него проходят всезаконопроекты, именно оно обеспечивает процесс законотворчества и отвечает за качество принимаемых поправок. А с приходом в Госдуму Володина внимание к этому направлению работы депутатов стало особеннопристальным.По словам источников, реформа аппарата в Думе продолжится.Пока идет только первый ее этап, а ближе к лету будет второй, который коснется управления делами Думы. Кроме того, в конце годааппарат пройдет переаттестацию. Этому будет предшествовать серия обучающихсеминаров на базе вузов, с которыми Госдума станет сотрудничать. Отборорганизаций, которые будут проводить обучение работников аппарата, уже идет. В числепретендентов Высшая школа экономики, МГУ, Российская академия народного хозяйстваи госслужбы, Академия имени Кутафина, Корпоративный университет Сбербанка.По словам главы думского комитета по регламенту ОльгиСавастьяновой, изменения неслучайны. "Проводится очень большаяработа по улучшению качества и процесса законотворчества", – подчеркнула она. "Длянас очень важно, насколько они отвечают запросам, каковы последствияпринимаемых законов".Эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов отметил, что реформааппарата – это реализация прошлогодних инициатив руководства Думы и фракций поусилению экспертного сопровождения законотворчества. Он подчеркнул, что принятыерешения пойдут на пользу всем фракциям и комитетам. Госдума, по мнениюполитолога, намного активнее, чем в предыдущем созыве, влияет вместес экспертами на содержание законопроектов, важных для регуляторов.

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