В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних. Антон Горелкин в социальной сети Facebook рассказал о своем вступлении в специальную парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект защиты детей от сексуальных преступлений. Он отметил, что члены комиссии выдвинули множество предложений, касающихся, в частности, телеэфира."Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде "Пусть говорят", – написал Антон Горелкин. Депутат считает, что участники телешоу "любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних".Политик отметил, что не все прозвучавшие предложения войдут в конечную редакцию документа. Депутат Госдумы подчеркнул, что первый вариант законопроекта появится к концу марта 2017 года.Отметим, что автором документа является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Помимо депутатов, в рабочую группу вошли стражи порядка, представители судебной медицины, психиатры, педагоги и психологи. "Видно, что равнодушных к проблеме нет", – прокомментировал состав комиссии Антон Горелкин. Добавим, что на данном этапе законопроект предусматривает создание федерального реестра педофилов, отмену срока давности для соответствующих правонарушений и ужесточение уголовной ответственности за серийные сексуальные преступления против несовершеннолетних. Также депутаты предлагают сделать невозможным для них досрочное погашение судимости.
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Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»