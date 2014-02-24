ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

24 марта 2017, пятница, 15:43 – ИА СОЧИ-24

В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"
В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"
Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Антон Горелкин в социальной сети Facebook рассказал о своем вступлении в специальную парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект защиты детей от сексуальных преступлений. Он отметил, что члены комиссии выдвинули множество предложений, касающихся, в частности, телеэфира."Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде "Пусть говорят", – написал Антон Горелкин. Депутат считает, что участники телешоу "любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних".Политик отметил, что не все прозвучавшие предложения войдут в конечную редакцию документа. Депутат Госдумы подчеркнул, что первый вариант законопроекта появится к концу марта 2017 года.Отметим, что автором документа является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Помимо депутатов, в рабочую группу вошли стражи порядка,
представители судебной медицины, психиатры, педагоги и психологи. "Видно, что равнодушных к проблеме нет", – прокомментировал состав комиссии Антон Горелкин. Добавим, что на данном этапе законопроект предусматривает создание федерального реестра педофилов, отмену срока давности для соответствующих правонарушений и ужесточение уголовной ответственности за серийные сексуальные преступления против несовершеннолетних. Также депутаты предлагают сделать невозможным для них досрочное погашение судимости.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:28
Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»

сегодня, 17:13
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади...»

сегодня, 17:00
Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова

В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой...»

сегодня, 16:43
Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента...»

сегодня, 16:30
Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели

Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам...»

сегодня, 16:30
После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок

Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»

сегодня, 15:59
Украинский генерал осадил киевских пропагандистов

Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»

сегодня, 15:43
В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:28
Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»

сегодня, 17:13
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади...»

сегодня, 17:00
Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова

В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой...»

сегодня, 16:43
Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента...»

сегодня, 16:30
Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели

Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам...»

сегодня, 16:30
После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок

Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»

сегодня, 15:59
Украинский генерал осадил киевских пропагандистов

Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»

сегодня, 15:43
В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.