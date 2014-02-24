В Госдуме предложили перекрыть газ Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости перекрыть поставки газа на Украину и начать арест принадлежащего украинскому государству имущества на территории России. По его словам, только так можно заставить Киев платить за потребленное голубое топливо. "Раз Украина не отдает долг, значит, надо начать изымать ее имущество на территории России, ограничить подачу газа", – сказал парламентарий в своем интервью изданию РИА ФАН. При этом он отметил, что нынешние украинские власти будут стремиться любыми путями не отдавать свои долги. По мнению Милонова, России следует действовать жестче для того, чтобы сподвигнуть Украину исполнять свои долговые обязательства. "Нужно демонстрировать этим людям – временщикам – что мы не будем поддерживать этот режим", – подчеркнул он. При этом депутат добавил, что достаточно мягкая позиция Москвы по отношению к Киеву на данный момент позволяет украинским властям и дальше оставаться у кормила и проворачивать свои махинации. "Нам нужно требовать возврата этого долга любыми законными способами", – заключил парламентарий. Ранее в "Нафтогазе Украины" заявили, что не будет платить "Газпрому" почти шесть миллиардов долларов долга до решения Стокгольмского суда. "В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом", – сказали представители холдинга.
Во время крещенских купаний, организованных в столичном районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, от сострой сердечной недостаточности погиб 53-летний житель города, передает Life.ru..»
В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек нетрезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец...»
Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ...»
Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»
Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»
Во время крещенских купаний, организованных в столичном районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, от сострой сердечной недостаточности погиб 53-летний житель города, передает Life.ru..»
В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек нетрезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец...»
Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ...»
Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»
Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»