|25 января, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год
25 января 2017, среда, 12:31 – ИА СОЧИ-24
Госдума по итогам 2016 года смогла сэкономить и вернуть в
бюджет почти 800 миллионов рублей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин,
открывая пленарное заседание.
"Хотел бы довести до вашего сведения информацию,
возможно, вы по-разному ее воспримете, но то, что она на многие вопросы
отвечает, думаю, вы согласитесь. По итогам 2016 года Государственной думой была
достигнута экономия выделенных для ее работы бюджетных средств в размере 779 миллионов
494 тысяч 700 рублей", – сказал он.По словам председателя нижней палаты, в соответствии с законодательством
сэкономленные средства были возвращены в российский бюджет. По словам Вячеслава
Володина, экономия была достигнута в первую очередь за счет оптимизации работы
депутатского корпуса и организации работы Госдумы."Во-первых, экономия по оплате труда депутатов и их
помощников в Госдуме составила 283 миллионов 200 тысяч, – сообщил он. -
Во-вторых, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных
депутатов составило 209 миллионов 400 тысяч". Кроме того, удалось
сократить расходы на авиаперелеты народных избранников на 45,5 миллиона рублей.Существенно удалось снизить траты на командировочные расходы,
экономия составила 40,7 миллиона. "У нас с вами достаточно большая
экономия по региональному блоку работы, она составила порядка 132 миллионов 500
тысяч, ну и оптимизация работы по приему и размещению иностранных делегаций и
снижение стоимости контрактов в процессе проведения закупочных процедур",
– рассказал спикер Госдумы.
Он отметил, что ранее многие считали, что в выборный год,
когда приедут новые парламентарии, затраты на работу депутатов увеличатся. "Коллеги,
это обошлось с экономией в эту сумму, – констатировал Вячеслав Володин. – Поэтому
все, что считали и придумывали, не состоялось, потому что сделали все, чтобы
деньги можно было вернуть в бюджет".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.