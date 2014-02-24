ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год

25 января 2017, среда, 12:31 – ИА СОЧИ-24

В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год
В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год
По итогам 2016 года в процессе обеспечения деятельности нижней палаты парламента удалось сэкономить 779 миллионов рублей. Все эти средства, в соответствии с законодательством, были возвращены в бюджет. Самое эффективное сокращение расходов – более трети от всей суммы экономии – было зафиксировано по статье "зарплата депутатов и их помощников".
Госдума по итогам 2016 года смогла сэкономить и вернуть в
бюджет почти 800 миллионов рублей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин,
открывая пленарное заседание.
"Хотел бы довести до вашего сведения информацию,
возможно, вы по-разному ее воспримете, но то, что она на многие вопросы
отвечает, думаю, вы согласитесь. По итогам 2016 года Государственной думой была
достигнута экономия выделенных для ее работы бюджетных средств в размере 779 миллионов
494 тысяч 700 рублей", – сказал он.По словам председателя нижней палаты, в соответствии с законодательством
сэкономленные средства были возвращены в российский бюджет. По словам Вячеслава
Володина, экономия была достигнута в первую очередь за счет оптимизации работы
депутатского корпуса и организации работы Госдумы."Во-первых, экономия по оплате труда депутатов и их
помощников в Госдуме составила 283 миллионов 200 тысяч, – сообщил он. -
Во-вторых, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных
депутатов составило 209 миллионов 400 тысяч". Кроме того, удалось
сократить расходы на авиаперелеты народных избранников на 45,5 миллиона рублей.Существенно удалось снизить траты на командировочные расходы,
экономия составила 40,7 миллиона. "У нас с вами достаточно большая
экономия по региональному блоку работы, она составила порядка 132 миллионов 500
тысяч, ну и оптимизация работы по приему и размещению иностранных делегаций и
снижение стоимости контрактов в процессе проведения закупочных процедур",
– рассказал спикер Госдумы.
Он отметил, что ранее многие считали, что в выборный год,
когда приедут новые парламентарии, затраты на работу депутатов увеличатся. "Коллеги,
это обошлось с экономией в эту сумму, – констатировал Вячеслав Володин. – Поэтому
все, что считали и придумывали, не состоялось, потому что сделали все, чтобы
деньги можно было вернуть в бюджет".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:30
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства отчитался о пресечении деятельности группировки, которая планировала совершить несколько терактов на территории республики..»

сегодня, 14:15
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

сегодня, 13:14
Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей

Жители Бутырского района столицы пожаловались на работников местной прокуратуры их непосредственному начальству. Их возмутили элитные автомобили сотрудников ведомства...»

сегодня, 13:13
Куриц из России спасут от антибиотиков

После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»

сегодня, 13:01
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда

Замок миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает "Газета.ru"..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:30
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства отчитался о пресечении деятельности группировки, которая планировала совершить несколько терактов на территории республики..»

сегодня, 14:15
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

сегодня, 13:14
Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей

Жители Бутырского района столицы пожаловались на работников местной прокуратуры их непосредственному начальству. Их возмутили элитные автомобили сотрудников ведомства...»

сегодня, 13:13
Куриц из России спасут от антибиотиков

После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»

сегодня, 13:01
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда

Замок миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает "Газета.ru"..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.