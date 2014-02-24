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В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи

19 января 2017, четверг, 13:15 – ИА СОЧИ-24

В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи
В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи
Экспертный совет по воспитанию, созданный при комитете по образованию и науке Госдумы, провел первое заседание. В состав совещательного органа вошли представители профильных министерств и ведомств, ученые, молодые исследователи, общественные деятели, руководители образовательных организаций.
В начале заседания участники утвердили кандидатуры на руководящие посты совещательного органа, предложенные председателем экспертного совета Сергеем Тетерским. Зампредом был избран Руслан Ткаченко,
представляющий Институт демографического развития и репродуктивного потенциала,
а ответственным секретарем

Елена Калгина из общественного движения
"Бессмертный полк России".
По словам Тетерского, специфика созданного экспертного
совета в том, что этот орган не общественный, а общественно-государственный,
потому что в него входят и замминистра, и руководители других уровней госвласти.
"Задача, стоящая перед государством, и задача, стоящая перед общественными
организациями, гражданским обществом, должны быть совместимы", – отметил
он.В ходе заседания участники договорились
оперативно направить предложения для внесения их в план работы на год. Также обсуждались вопросы структуры созданного органа, роли каждого из
присутствовавших в его работе и степени участия.Основным содержательным вопросом заседания стало обсуждение
проекта резолюции предстоящих 14 февраля парламентских слушаний "Патриотическое
воспитание граждан России. Бессмертный полк". Документ готовит команда депутата Николая Земцова, курирующего экспертный совет по воспитанию.
Законодатель подчеркнул, что в ходе работы горячей линии
"Бессмертного полка" ее создатели "почувствовали нерв нашего народа".
По словам депутата, большинство обращений было связано с желанием уточнить
судьбу родных, прошедших Великую Отечественную войну.Так возникла идея создания народного проекта "Установление
судеб пропавших без вести защитников Отечества". Он в числе остальных вопросов
будет рассмотрен на парламентских слушаниях."Этот проект – универсальная, понятная взрослым и детям
формула воспитания. Проявляя интерес к судьбе родного
прадеда, дети начинают естественным образом интересоваться и историей, частью
которой прадед является", – уточнил парламентарий. У детей появляется ощущение корней, и воспитание
происходит естественным образом.

После парламентских слушаний
пройдет второе заседание экспертного совета. Как ожидается, оно состоится
примерно через месяц, 16 февраля.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:29
Российская модель трагически погибла на аттракционе

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сегодня, 14:59
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