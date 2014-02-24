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В гощника на ралли "Дакар" ударила молния

5 января 2017, четверг, 12:44 – ИА СОЧИ-24

В гощника на ралли "Дакар" ударила молния
В гощника на ралли "Дакар" ударила молния

Во время третьего этапа ралли-марафона "Дакар" в словацкого мотогонщика Ивана Якеша ударила молния. Разряд прошел сквозь спортсмена, когда тот поставил ногу на землю, сидя за рулем транспортного средства.По всей видимости, спортсмен отделался легким испугом: он чувствует себя хорошо и намерен продолжить гонку. Решение об участии Якеша в соревнованиях примут врачи после комплексного обследования, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В гощника на ралли "Дакар" ударила молния

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