В Италии показали гимн России в исполнении ансамбля имени Александрова
25 декабря 2016, воскресенье, 18:15 – ИА СОЧИ-24
В Италии показали гимн России в исполнении ансамбля имени Александрова
В эфире итальянского телеканала RaiNews24 прозвучал гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Этот канал одним из первых в регионе сообщил о крушении Ту-154 в небе над Черным морем. Известно, что на борту самолета находился почти все участники хора.Телеканал отметил, что ансамбль, который в Италии по традиции обычно называли Хором Красной Армии, "является легендарным коллективом с почти 90-летней историей", передает РИА Новости. Также в материале подчеркнули, что коллектив часто выезжал за рубеж, где пользовался огромной популярностью.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил глубокое сожаление гибелью известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил глубокое сожаление гибелью известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»