В Италии спасатели ищут заживо погребенных туристов
19 января 2017, четверг, 09:00 – ИА СОЧИ-24
В Италии спасатели ищут заживо погребенных туристов
В итальянской провинции Пескара снежная лавина накрыла горнолыжный отель Rigopiano di Farindola. Спасатели пытаются разгрести завалы и освободить заблокированных в гостинице туристов. По информации властей региона, в занесенном снегом отеле находятся около 20 человек. Об их состоянии пока ничего не известно – телефоны сотрудников гостиницы и туристов недоступны, сообщает Russia Today. Два постояльца успели подать сигнал бедствия: "Помогите! Мы умираем от холода!" Спасатели делают все возможное, чтобы подобраться к отелю и освободить заживо погребенных людей. Операции мешает сильная метель, которая, по прогнозам синоптиков, продлится несколько часов.Власти региона опасаются, что туристы погибли. "К сожалению, у нас произошла трагедия. По некоторым данным, в гостинице могут быть жертвы, официально эта информация пока не подтвердилась", – сообщил в Facebook губернатор провинции Пескара Антонио Ди Марко. Не исключено, что сход лавины был спровоцирован землетрясением в центральных регионах Италии. Подземные толчки ощущались в Риме и других городах. Ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия: в Пескаре уже несколько дней идет снег, тысячи жителей остаются без электричества.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»