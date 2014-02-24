В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша дома
8 января 2017, воскресенье, 10:43 – ИА СОЧИ-24
В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша дома
Под тяжестью снега крыша четырехэтажного жилого дома в Ижевске обрушилась на площади 80 квадратных метров, передает РИА Новости. Сообщается, что в результате инцидента никто из жильцов не пострадал. Однако было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека. В дальнейшем теплоснабжение удалось полностью восстановить. В течение дня планируется провести работы по ремонту поврежденной кровли.
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Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»