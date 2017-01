В Измире подорвали заминированный автомобиль

5 января 2017, четверг, 17:28 – ИА СОЧИ-24



В Измире подорвали заминированный автомобиль

В турецком городе Измире прогремел мощный взрыв. Неизвестные подорвали автомобиль, припаркованный недалеко от здания суда.По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Правоохранители ликвидировали двух боевиков, которые подозреваются в совершении теракта, ведутся поиски третьего подозреваемого, передает CNN Turk.#Breaking: CCTV footage shows moment of bomb blast outside courthouse in Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/D5t3XGd7uK— Rudaw English (@RudawEnglish) 5 января 2017 г.

