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В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы

16 января 2017, понедельник, 11:44 – ИА СОЧИ-24

В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы
В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы

По заявлению литовского министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, на возведение 135-километрового забора на границе между Литвой и Россией будет потрачено 3,6 миллиона евро. В эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, от которой и хочет отгородиться литовская сторона, Антон Алиханов усомнился, что деньги пойдут на строительство сооружения. По его мнению, речь может идти об оснащении пограничных пунктов пропуска камерами и специальным оборудованием.Впрочем, если речь все же идет о возведении стены, Россия не станет мешать соседу. Наоборот, Калининградская область может пополнить бюджет продажей материалов для строительства, передает Flashnord. "Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят", – рассказал Антон Алиханов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:29
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива"..»

сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»

сегодня, 13:16
На месте пожара в Мытищах нашли два тела

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар..»

сегодня, 13:00
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс"..»

сегодня, 12:58
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На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru..»

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сегодня, 12:45
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