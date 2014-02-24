В Калининграде поймали преступника с мачете

В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете. Предполагаемому преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Flashnord. "По предварительным данным, в ходе конфликта, произошедшего на улице Комсомольской в Озёрске, злоумышленник нанес 26-летнему оппоненту несколько ударов по ноге металлическим мачете", – сообщили правоохранители. Пострадавший был госпитализирован.
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»
В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо...»
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»
В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо...»