В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
22 декабря 2016, четверг, 19:59 – ИА СОЧИ-24
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
В Калининграде в собственной квартире была найдена мертвой чемпионка России по адаптивной легкой атлетике Мария Чикина. По предварительным данным, спортсменка отравилась угарным газом, передает Flashnord.Рядом с телом Чикиной правоохранители нашли труп ее подруги. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»