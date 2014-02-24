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В Казахстане отмечают традиционный Новый год
22 марта 2017, среда, 20:01 – ИА СОЧИ-24
Он называется здесь Наурыз мейрамы. По восточному календарю
21 марта – начало нового года, а также день весеннего равноденствия. Для
казахов этот праздник является символом весеннего возрождения природы,
торжества обновления, любви, плодородия и дружбы.
По восточному летоисчислению Наурыз соответствует иранскому
Новому году (Навруз). Празднование Наурыза не связано с религией, он появился
на просторах Евразии в доисламскую эпоху. Праздник имеет языческие корни, его
первое упоминание можно найти у античных авторов. Несмотря на древность, день
весеннего равноденствия не только сохранился в памяти народа, но и приобретал
новые философский и духовный смысл.
В далеком прошлом казахи называли Наурыз "Великим днем
улуса" – народа. Среди людей повелось: чем щедрее будет отмечен праздник
Наурыз, тем благополучнее пройдет следующий год. Накануне весеннего
равноденствия люди расплачивались с долгами, приводили в порядок жилье,
мирились те, кто находился в ссоре. Как утверждали старики, когда Наурыз входит
в дом, все болезни и неудачи должны обходить его стороной.
По древним сказаниям казахов, накануне Наурыза, днем и ночью
по земле ходит старик Қыдыр Ата, белобородый старик, одетый в белые одежды. Он
может явиться в семью в виде гостя или путника, и если в этой семье были трудности,
болезни или несчастья, он забирал их, давая взамен благополучие и счастье.
Посему повелось, что казахи всегда радушно встречают даже незнакомых гостей -
вдруг это Кыдыр Ата.
Наурыз олицетворяет не только весеннее обновление, но и
победу сил добра над силами зла, света над тьмой. Наступлению Наурыза предшествуют
пять дней мертвого сезона. Именно в эти дни вселенная содрогается от битвы сил
добра и зла. В это время не следует начинать новое дело, отправляться в дальнюю
дорогу или предпринимать ответственное решение. Другое название этих дней –
"бес конак" – пять гостей. Существует древнее сказание, что в мертвый
сезон пять купцов, несмотря на увещевания близких, отправились в пути и сгинули
бесследно.
По прошествии пяти дней силы добра и света побеждают, и на
рассвете с неба проливается "нур" – божественный свет. Казахи
стремятся получить как можно больше "нур", поэтому открывают все
емкости, которые есть в доме: сундуки, казаны, посуду, чтобы запастись им как
можно больше.
Празднование Наурыза всегда начиналось традиционной встречей
рассвета. Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки
лопаты, кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и
производили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариков
производили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились
слова: "Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо",
"Срубил одно дерево – посади десять!".
После исполнения ритуальных мероприятий три человека в
образе жыршы – зазывалы или глашатая – обходили все улицы, площади, дворы и
звали всех на праздник. Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими могли
быть персонажи казахских сказок. После этого начиналось праздничное
представление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Нового
года, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложены
специально для этого праздника – Наурыз жыр, устраивали шуточную борьбу мужчины
с женщиной, состязания в скороговорках – жанылтпаш, отгадывании загадок -
жумбак.
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