В Казахстане отмечают традиционный Новый год

22 марта 2017, среда, 20:01 – ИА СОЧИ-24



В Казахстане отмечают традиционный Новый год

В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер.Он называется здесь Наурыз мейрамы. По восточному календарю21 марта – начало нового года, а также день весеннего равноденствия. Дляказахов этот праздник является символом весеннего возрождения природы,торжества обновления, любви, плодородия и дружбы.По восточному летоисчислению Наурыз соответствует иранскомуНовому году (Навруз). Празднование Наурыза не связано с религией, он появилсяна просторах Евразии в доисламскую эпоху. Праздник имеет языческие корни, егопервое упоминание можно найти у античных авторов. Несмотря на древность, деньвесеннего равноденствия не только сохранился в памяти народа, но и приобреталновые философский и духовный смысл.В далеком прошлом казахи называли Наурыз "Великим днемулуса" – народа. Среди людей повелось: чем щедрее будет отмечен праздникНаурыз, тем благополучнее пройдет следующий год. Накануне весеннегоравноденствия люди расплачивались с долгами, приводили в порядок жилье,мирились те, кто находился в ссоре. Как утверждали старики, когда Наурыз входитв дом, все болезни и неудачи должны обходить его стороной.По древним сказаниям казахов, накануне Наурыза, днем и ночьюпо земле ходит старик Қыдыр Ата, белобородый старик, одетый в белые одежды. Онможет явиться в семью в виде гостя или путника, и если в этой семье были трудности,болезни или несчастья, он забирал их, давая взамен благополучие и счастье.Посему повелось, что казахи всегда радушно встречают даже незнакомых гостей -вдруг это Кыдыр Ата.Наурыз олицетворяет не только весеннее обновление, но ипобеду сил добра над силами зла, света над тьмой. Наступлению Наурыза предшествуютпять дней мертвого сезона. Именно в эти дни вселенная содрогается от битвы силдобра и зла. В это время не следует начинать новое дело, отправляться в дальнююдорогу или предпринимать ответственное решение. Другое название этих дней –"бес конак" – пять гостей. Существует древнее сказание, что в мертвыйсезон пять купцов, несмотря на увещевания близких, отправились в пути и сгинулибесследно.По прошествии пяти дней силы добра и света побеждают, и нарассвете с неба проливается "нур" – божественный свет. Казахистремятся получить как можно больше "нур", поэтому открывают всеемкости, которые есть в доме: сундуки, казаны, посуду, чтобы запастись им какможно больше.Празднование Наурыза всегда начиналось традиционной встречейрассвета. Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в рукилопаты, кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка ипроизводили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариковпроизводили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносилисьслова: "Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо","Срубил одно дерево – посади десять!".После исполнения ритуальных мероприятий три человека вобразе жыршы – зазывалы или глашатая – обходили все улицы, площади, дворы извали всех на праздник. Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими моглибыть персонажи казахских сказок. После этого начиналось праздничноепредставление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Новогогода, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложеныспециально для этого праздника – Наурыз жыр, устраивали шуточную борьбу мужчиныс женщиной, состязания в скороговорках – жанылтпаш, отгадывании загадок -жумбак.

СОЧИ 24