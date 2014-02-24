В Киеве назвали сроки захвата Донбасса

28 февраля 2017, вторник, 16:44 – ИА СОЧИ-24



В Киеве назвали сроки захвата Донбасса

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в очередной раз сделал агрессивное заявление в отношении Донбасса. На этот раз он назвал срок, за который украинская армия якобы способна захватить регион."При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса", – сказал Турчинов. В то же время он признал, что на быстрое завершение боевых действий рассчитывать не приходится. "Это не будет блицкриг", – подчеркнул секретарь СНБО.Стоит отметить, что ранее украинские высокопоставленные лица уже выступали с воинственными заявлениями, которые, как правило, имели мало общего с реальностью. Так, в середине января глава МВД Украины Арсен Аваков на сессии коллегии Госпогранслужбы Украины заявил, что Киев намерен уже в этом году восстановить контроль над границей между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Россией. По его словам, после разработки соответствующего плана задача должна быть решена в течение двух недель. "Государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – обратился он к пограничникам. Ответ из Донбасса не заставил себя ждать. Так, председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в случае, если украинская сторона попытается установить контроль над границей самопровозглашенных республик с Россией, то потерпит очередное болезненное поражение с большими потерями. По его словам, Киев не способен решить вопрос силовым путем, о чем говорят его безуспешные попытки атаковать позиции ополченцев на линии соприкосновения. "При этом теоретическая вероятность масштабного наступления ВСУ сохраняется. Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", – сказал председатель Народного совета ДНР.

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