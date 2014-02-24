В Киеве "помиловали" Арку Дружбы народов

24 февраля 2017, пятница, 12:44 – ИА СОЧИ-24



В Киеве "помиловали" Арку Дружбы народов

Украинские власти окончательно решили судьбу Арки Дружбы народов, стоящей в Киеве. Сносить ее не будут, поскольку это оказалось слишком накладно для бюджета.Украинские власти, запустившие в стране процесс декоммунизации, в рамках которого повсеместно переименовываются улицы, площади, поселки и целые города, а также уничтожаются памятники, хоть сколько-нибудь связанные не только с СССР, но и с Россией, не раз подчеркивали серьезность своих намерений. Несмотря на бедственное экономическое положение в стране, на борьбу с советским прошлым деньги в бюджете находились.Впрочем, иногда трезвый расчет все же берет верх над идеологической составляющей. Так, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заметил, что демонтаж Арки Дружбы народов в Киеве обойдется стране в по меньшей мере 200 тысяч гривен, передает украинское издание "Вести". Тратить такие деньги ради уничтожения памяти о русско-украинской дружбе оказалось слишком накладно, поэтому было принято решение саму арку оставить. Впрочем, без потерь через процесс декоммунизации памятнику пройти не удастся. Так, деньги на то, чтобы снести стоящую под аркой скульптуру двух мужчин, символизирующих русский и украинский народы, все же нашлись. Отметим, несмотря на активную деятельность по уничтожению памятников советской эпохи, в Киеве их осталось еще 29. Все они стоят в очереди на демонтаж. Среди "приговоренных" к уничтожению конная скульптура Николая Щорса, бюст Карла Маркса на территории фабрики Roshen, скульптура и мемориальная доска Ленину на станции метро "Театральная", а также барельефы большевистским вождям на станции метро "Вокзальная".

СОЧИ 24