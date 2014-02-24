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В Киеве придумали новую басню про Крым

27 февраля 2017, понедельник, 20:43 – ИА СОЧИ-24

В Киеве придумали новую басню про Крым
В Киеве придумали новую басню про Крым
Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу.
Не раскрывая своих источников, Артеменко утверждает, что в 1920 году Россия
получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США.
Она якобы заложила Крым как территорию, которая должна быть передана
США, если займ не будет возвращен. Депутат заявил, что, когда в 1954
году пришел срок погашения, долг выплачен не был, и чтобы сохранить
Крым в составе СССР, Хрущев распорядился передать полуостров Украине. После того как три года назад полуостров по воле большинства проживающих в
Крыму граждан вернулся в состав России, власти Украины предпринимали различные
попытки вернуть республику под свою юрисдикцию. Депутат Артеменко, который
хочет передать Крым США, ранее предложил сдать Крым в аренду России, после
чего провести там еще один референдум. Забыв, что полуостров и так находится в
составе Российской Федерации, парламентарий даже отослал свой план в Вашингтон
для того, чтобы власти США сняли антироссийские санкции в обмен на выполнение
его безумного плана.
Месяц
назад скандальная Надежда Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма, чтобы
вернуть Донбасс. Она заявила, что сколько бы ни кричали и ни рвали на себе
вышиванки депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться. "Другого
мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу — это военный путь", – сказала Савченко. Ранее
глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что возвращение Крыма и Донбасса станет главной задачей для украинских силовиков
в 2017 году. Сегодня, 27 февраля министр сообщил, что власти Украины подготовили
очередной план по возвращению Крыма в состав страны. На этот раз Аваков
сказал, что Киев намерен вернуть полуостров исключительно с помощью
дипломатии. "Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно
не связан ни с малейшими уступками", – сказал глава украинского силового
ведомства.
В Москве
не раз заявляли, что сама постановка вопроса о передаче Крыма Украине
абсурдна. Такого рода предложения являются посягательствами на территориальную целостность России.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
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