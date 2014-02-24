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В Киеве придумали новую басню про Крым
27 февраля 2017, понедельник, 20:43 – ИА СОЧИ-24
Не раскрывая своих источников, Артеменко утверждает, что в 1920 году Россия
получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США.
Она якобы заложила Крым как территорию, которая должна быть передана
США, если займ не будет возвращен. Депутат заявил, что, когда в 1954
году пришел срок погашения, долг выплачен не был, и чтобы сохранить
Крым в составе СССР, Хрущев распорядился передать полуостров Украине. После того как три года назад полуостров по воле большинства проживающих в
Крыму граждан вернулся в состав России, власти Украины предпринимали различные
попытки вернуть республику под свою юрисдикцию. Депутат Артеменко, который
хочет передать Крым США, ранее предложил сдать Крым в аренду России, после
чего провести там еще один референдум. Забыв, что полуостров и так находится в
составе Российской Федерации, парламентарий даже отослал свой план в Вашингтон
для того, чтобы власти США сняли антироссийские санкции в обмен на выполнение
его безумного плана.
Месяц
назад скандальная Надежда Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма, чтобы
вернуть Донбасс. Она заявила, что сколько бы ни кричали и ни рвали на себе
вышиванки депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться. "Другого
мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу — это военный путь", – сказала Савченко. Ранее
глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что возвращение Крыма и Донбасса станет главной задачей для украинских силовиков
в 2017 году. Сегодня, 27 февраля министр сообщил, что власти Украины подготовили
очередной план по возвращению Крыма в состав страны. На этот раз Аваков
сказал, что Киев намерен вернуть полуостров исключительно с помощью
дипломатии. "Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно
не связан ни с малейшими уступками", – сказал глава украинского силового
ведомства.
В Москве
не раз заявляли, что сама постановка вопроса о передаче Крыма Украине
абсурдна. Такого рода предложения являются посягательствами на территориальную целостность России.
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