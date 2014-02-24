В Киеве придумали новую басню про Крым

27 февраля 2017, понедельник, 20:43 – ИА СОЧИ-24



В Киеве придумали новую басню про Крым

Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу.Не раскрывая своих источников, Артеменко утверждает, что в 1920 году Россияполучила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США.Она якобы заложила Крым как территорию, которая должна быть переданаСША, если займ не будет возвращен. Депутат заявил, что, когда в 1954году пришел срок погашения, долг выплачен не был, и чтобы сохранитьКрым в составе СССР, Хрущев распорядился передать полуостров Украине. После того как три года назад полуостров по воле большинства проживающих вКрыму граждан вернулся в состав России, власти Украины предпринимали различныепопытки вернуть республику под свою юрисдикцию. Депутат Артеменко, которыйхочет передать Крым США, ранее предложил сдать Крым в аренду России, послечего провести там еще один референдум. Забыв, что полуостров и так находится всоставе Российской Федерации, парламентарий даже отослал свой план в Вашингтондля того, чтобы власти США сняли антироссийские санкции в обмен на выполнениеего безумного плана.Месяцназад скандальная Надежда Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма, чтобывернуть Донбасс. Она заявила, что сколько бы ни кричали и ни рвали на себевышиванки депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться. "Другогомирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу — это военный путь", – сказала Савченко. Ранееглава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что возвращение Крыма и Донбасса станет главной задачей для украинских силовиковв 2017 году. Сегодня, 27 февраля министр сообщил, что власти Украины подготовилиочередной план по возвращению Крыма в состав страны. На этот раз Аваковсказал, что Киев намерен вернуть полуостров исключительно с помощьюдипломатии. "Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенноне связан ни с малейшими уступками", – сказал глава украинского силовоговедомства.В Москвене раз заявляли, что сама постановка вопроса о передаче Крыма Украинеабсурдна. Такого рода предложения являются посягательствами на территориальную целостность России.

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