В Китае нашли гробницу династии Мин

Археологи обнаружили в китайской провинции Сычуань гробницу династии Мин. По предварительным данным, ее возраст превышает 1,4 тысячи лет, передает "Синьхуа". Специалисты полагают, что усыпальница была создана во времена правления Южной и Северной династий, в 420– 589 годах. Внутри гробницы нашли фреску с изображением двух горничных. "Это самая старая гробница с фресками, которая была обнаружена в провинции Сычуань. Такое редко можно встретить на юге Китая", – подчеркнул эксперт отдела культуры реликтовых городов Ло Шенгьянг.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»