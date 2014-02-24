В Коми без вести пропал священник

Иеромонах Варфоломей из храма Святого Виктора Глазовского села Усть-Цильма в Коми пропал без вести, передает Flashnord. Соседи рассказывают, что в последний раз видели его в декабре 2016 года. "Возможно, ушел в монастырь или попал в больницу", – считают активисты регионального отделения "Гражданского патруля". Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн заявил в полицию об исчезновении священнослужителя.
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»