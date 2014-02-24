В Крым пошел газ из Кубани

В конце декабря президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из Кубани после завершения работ по присоединению газотранспортной системы российского полуострова с материковой частью страны. Полноценные поставки должны начаться в ближайшее время, однако уже сейчас голубое топливо идет по газопроводу в Крым."Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", – цитирует РИА Новости члена комитета по энергетике Госдумы, бывшего первого вице-премьера крымского правительства Михаила Шеремета. Он подчеркнул, что голубого топлива достаточно для обеспечения потребления Крыма в полном объеме.
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Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»