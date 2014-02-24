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В Куршевеле ограбили виллу Прохорова

22 марта 2017, среда, 15:15 – ИА СОЧИ-24

В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
Во французском Куршевеле неизвестные ограбили коттедж, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. На данный момент, полиция ведет поиск злоумышленников.
Как выяснили стражи порядка, двое неизвестных проникли в шале Прохорова – небольшую дачу в швейцарском стиле. При этом, преступление оказалось записано на камеру видеонаблюдения, передает Le Dauphine.Судя по ролику, лица злоумышленников были скрыты темными масками. На спине одного из них был рюкзак. При этом, не уточняется, было ли это ограбление или кража со взломом. Также неизвестно, что именно вынесли преступники из дома и каковая примерная сумма ущерба. Расследование поручено куршевельской жандармерии и подразделению из города Альбервиль, передает Flashnord. Ведется поиск злоумышленников. Известно. что шале Прохорова находится в квартале Амо-де-Белькот, на территории которого обеспечивается высокий уровень безопасности, в том числе охраняемый вход, специальный персонал, а также система камер видеонаблюдения. Напомним, Михаил Прохоров входит в число самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивается в 8,9 миллиарда долларов. Помимо успешной предпринимательской деятельности, бизнесмен ведет активную социальную жизнь. Так, с 2004 года Прохоров является учредителем благотворительного "Фонда Михаила Прохорова", соучредителем и руководителем которого является его сестра Ирина. Фонд осуществляет поддержку культурных, образовательных и научных инициатив.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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