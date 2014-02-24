В "Лаборатории Касперского" нашли предателя России

25 января 2017, среда, 08:46 – ИА СОЧИ-24



В "Лаборатории Касперского" нашли предателя России

Глава отдела по расследованию киберпреступлений компании "Лаборатория Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово". Сообщается, что он может быть причастен к уголовному делу по статье "Государственная измена".Арест топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова может быть связан с разбирательством в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, передает "Коммерсантъ". По предварительным данным, управление собственной безопасности ФСБ России ведет расследование по подозрению в государственной измене.Специалисты проверяют информацию о якобы получении представителем ЦИБ денег от иностранной организации при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Не исключено, что свой пост покинет руководитель центра информационной безопасности ФСБ Андрей Герасимов, поскольку в деле замешан один из его подчиненных.В "Лаборатории Касперского" подтвердили, что один из работников арестован. Там подчеркнули, что расследование не касается компании. Однако эксперты предположили, что эта ситуация негативно повлияет на отношения государства с игроками рынка кибербезопасности и электронной коммерции.Попавший под подозрение по делу о госизмене Михайлов являлся одним из ключевых сотрудников ЦИБ ФСБ, курирующего, по словам участников рынка, интернет-бизнес в стране. "Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции", – заявил основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Впрочем, говорить о влиянии происходящего на эту сферу можно будет только после поступления официальных данных от ФСБ, добавил он.Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Как и многие его представители, Стояноввыходец из управления "К". До 2006 года он работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы.По словам главного редактора Agentura.ru Андрея Солдатова, после случившегося в "Лаборатории Касперского" могут задуматься о дистанцировании от правоохранительных органов и выстраивании более формальных отношений. При этом ФСБ продолжит активно сотрудничать с компанией. "Деваться некуда – у "Лаборатории Касперского" лучшая экспертиза", – пояснил специалист.

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