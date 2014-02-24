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В Литве к осени ждут нападения России
10 февраля 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Политик утверждает, что Россия в компании с Белоруссией
хотят развязать войну с Западом и для этой цели используют совместные военные
учения, которые намечены на осень. "Мы видим, что угрозы разные, они
возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные
силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", – заявила
Грибаускайте.
Чтобы спастись от пресловутой российской военной
угрозы, страны Балтии вынуждены просить у НАТО дополнительные гарантии
безопасности, посетовала президент. И помощь уже пришла – в тот же
день, когда Грибаускайте заявила о готовящейся войне, в Литву было доставлено
десять американских танков. Войска Североатлантического альянса находятся в
балтийских странах с 2014 года, и с тех пор происходит их периодическая ротация. Накануне, 9 февраля, высшее руководство балтийских стран и президент
Германии Йоахим Гаук встречались в Латвии. Во время официальной части переговоров в Рижском зале рухнула огромная люстра. В результате инцидента никто не
пострадал, к тому же этот конфуз не помешал политикам в очередной раз осудить
Россию. Президент Германии, в частности, заявил: "Страны ЕС должны
бороться с развернутой Россией кампанией дезинформации, уделять внимание
улучшению качества жизни людей и стремиться к сильному и единому Евросоюзу".
Стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017",
название которых так напугало президента Литвы, намечены на сентябрь 2017 года. Во время маневров будут отработаны навыки сдерживания угрозы
со стороны НАТО, которые Россия видит в размещении на территории стран Балтии
контингента сил альянса. "Мы учтем рост активности НАТО на учениях
"Запад-2017", Россия вынуждена предпринимать ответные оборонительные
меры", – заявил министр обороны Сергей Шойгу в ноябре 2016 года на
коллегии оборонных ведомств России и Беларуси в Минске.
Между тем сегодня, 10 февраля, в акватории Черного моря завершились масштабные учения НАТО
под названием "Щит моря". В них принимали участие почти три тысячи
военных из семи стран альянса и Украины. В маневрах, проводимых в непосредственной близости
российской границы, были задействованы 16 надводных кораблей, одна подводная
лодка и десять самолетов. С воздуха морскую группу поддерживали американский
самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя и вертолет ВВС Румынии.
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