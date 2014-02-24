В Литве к осени ждут нападения России

10 февраля 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24



В Литве к осени ждут нападения России

В странах Балтии – снова паника и нервное ожидание мифической войны России с Западом. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Кремль готовит нападение под предлогом осенних учений "Запад-2017".Политик утверждает, что Россия в компании с Белоруссиейхотят развязать войну с Западом и для этой цели используют совместные военныеучения, которые намечены на осень. "Мы видим, что угрозы разные, онивозрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивныесилы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", – заявилаГрибаускайте.Чтобы спастись от пресловутой российской военнойугрозы, страны Балтии вынуждены просить у НАТО дополнительные гарантиибезопасности, посетовала президент. И помощь уже пришла – в тот жедень, когда Грибаускайте заявила о готовящейся войне, в Литву было доставленодесять американских танков. Войска Североатлантического альянса находятся вбалтийских странах с 2014 года, и с тех пор происходит их периодическая ротация. Накануне, 9 февраля, высшее руководство балтийских стран и президентГермании Йоахим Гаук встречались в Латвии. Во время официальной части переговоров в Рижском зале рухнула огромная люстра. В результате инцидента никто непострадал, к тому же этот конфуз не помешал политикам в очередной раз осудитьРоссию. Президент Германии, в частности, заявил: "Страны ЕС должныбороться с развернутой Россией кампанией дезинформации, уделять вниманиеулучшению качества жизни людей и стремиться к сильному и единому Евросоюзу".Стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017",название которых так напугало президента Литвы, намечены на сентябрь 2017 года. Во время маневров будут отработаны навыки сдерживания угрозысо стороны НАТО, которые Россия видит в размещении на территории стран Балтииконтингента сил альянса. "Мы учтем рост активности НАТО на учениях"Запад-2017", Россия вынуждена предпринимать ответные оборонительныемеры", – заявил министр обороны Сергей Шойгу в ноябре 2016 года наколлегии оборонных ведомств России и Беларуси в Минске.Между тем сегодня, 10 февраля, в акватории Черного моря завершились масштабные учения НАТОпод названием "Щит моря". В них принимали участие почти три тысячивоенных из семи стран альянса и Украины. В маневрах, проводимых в непосредственной близостироссийской границы, были задействованы 16 надводных кораблей, одна подводнаялодка и десять самолетов. С воздуха морскую группу поддерживали американскийсамолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя и вертолет ВВС Румынии.

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