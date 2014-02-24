В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста

7 января 2017, суббота, 17:45 – ИА СОЧИ-24



В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста

Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу.Примечательно, что вскинуть руку в нацистском приветствии актриса Аста Баукуте решила после того, как отгадала песню литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса. Она не только вскинула зигу, но и приложила два пальца к верхней губе, изображая усы Гитлера, а также выкрикнула "еврей".Ведущие, участники программы и зрители не отреагировали на произошедшее. Отмечается, что "Угадай мелодию" в Литве идет в записи и многие подумали, что этот момент будет вырезан на монтаже. Однако он попал в итоговую версию программы, чем немало удивил зрителей и даже сотрудников телеканала. Так,возмущением поделился врио генерального директора телеканала LRT Римвидас Палецкис. "Когда я узнал об эпизоде программы "Угадай мелодию" и комментариях, связанных с ним, я посмотрел эпизод. Я шокирован. Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT", – цитирует РИА Новости Палецкиса."Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора, я прошу прощения у наших зрителей. О данном инциденте проинформирован генеральный директор, который принял решение немедленно остановить показ программы. В субботу съемки передачи проводиться не будут. Передача уже удалена из медиатеки LRT", – добавил он.Сама актриса, чей жест вызвал столь большой резонанс в Литве, в своем поведении ничего страшного не видит. "Если вы ищите на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте. Это развлекательная программа, а не политическая", – заявилаАста Баукуте порталу Delfi. Она призналась, что решение о закрытии программы ее удивило.

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