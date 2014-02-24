В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус
24 декабря 2016, суббота, 13:15 – ИА СОЧИ-24
В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус
Автобус с пассажирами съехал с дороги и сорвался с обрыва на
юге Малайзии. В результате ЧП погибли 13 человек, еще 17 пострадали. Транспорт
направлялся в Куала-Лумпур из Джохор-Бару. На место происшествия прибыла
бригада пожарных. Причина ДТП устанавливается, погодные условия на момент
аварии были хорошими, передает издание Star.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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Группа злоумышленников похитила драгоценности и ценные вещи из дома чиновницы российского Фонда социального страхования (ФСС). Общая сумма добычи воров – шесть миллионов рублей...»
сегодня, 16:01
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