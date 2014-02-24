В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе. Очевидцы рассказывают, что во время хлопков в окнах их квартир тряслись стекла. Также в Сети появились сообщения о звуке сирен в городе. Подтверждений произошедшего со стороны городского совета или аварийно-спасательных служб не поступало.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»