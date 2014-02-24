В метро Москвы объявлена угроза взрыва
30 декабря 2016, пятница, 21:00 – ИА СОЧИ-24
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru. Вместе с тем, эвакуация пассажиров не производилась.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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