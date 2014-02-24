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В метро Москвы объявлена угроза взрыва

30 декабря 2016, пятница, 21:00 – ИА СОЧИ-24

В метро Москвы объявлена угроза взрыва
В метро Москвы объявлена угроза взрыва

Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru. Вместе с тем, эвакуация пассажиров не производилась. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В метро Москвы объявлена угроза взрыва

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Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»

сегодня, 20:29
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево

Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Петропавловск-Камчатский был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево., передает РЕН ТВ..»

сегодня, 20:15
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля

Гражданские активисты из немецкого города Мюнстре придумали, как им помочь местным жительницам бороться с насильниками, не привлекая к самой ситуации излишнего внимания, передает РИА Новости..»

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В Госдепартаменте подтвердили, что до них дошло послание президента России Владимира Путина в ответ на высылку российских дипломатов из США..»

сегодня, 19:58
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