ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Минобороны избавляются от наследия Сердюкова

29 декабря 2016, четверг, 09:44 – ИА СОЧИ-24

В Минобороны избавляются от наследия Сердюкова
В Минобороны избавляются от наследия Сердюкова
Министерство обороны упразднило так называемых офицеров-сержантов – младших офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Несколько лет назад такую кадровую реформу провел бывший министр обороны Анатолий Сердюков.
При проведении военной реформы в 2008-2012 годах администрация министерства приняла решение о кардинальном сокращении офицерского состава. В период с 2009 по 2010 год его численность упала с 335 тысяч до 150 тысяч человек, сообщает газета "Известия".
Попавшей под сокращение части младших офицеров, в основном выпускникам военных университетов, предложили уволиться в запас или занять должности сержантов. Однако в ряде случаев они становились даже не заместителями командира взвода, а простыми стрелками и пулеметчиками.Таким образом, при Анатолии Сердюкове в подчинении ведомства образовалось ядро из десяти тысяч "офицеров-сержантов". На эту проблему обратили внимание после переназначения главы Минобороны. Заместитель действующего министра Николай Панков заявил, что сейчас ситуация нормализовалась."До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность", – заявил Николай Панков."Вместе с этим пришло понимание и того, что прошлая практика замещения сержантских должностей офицерами во многих случаях себя не оправдывает", – дополнил его мысль
редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховский. "Вызвано это тем, что в армию в массовом количестве поступает современная техника и вооружение. Появились автоматизированные системы управления, для обслуживания и работы на которых нужны специалисты иного уровня: с высшим образованием, специальной подготовкой. Именно поэтому некомплект офицеров пытаются восполнить всеми возможными способами", – заключил Мухаровский.Напомним, что сейчас личный состав военных сил России укомплектован на 93% – это около 930 тысяч человек. Среди них 384 тысячи – солдаты и сержанты, 270 тысяч – срочники, 225 тысяч – офицеры.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:44
Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»

сегодня, 12:43
Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи

Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru..»

сегодня, 12:30
План по Сирии назвали предвестником новой войны

Проект раздела Сирии на зоны влияния едва ли окажется жизнеспособным. Он продиктован желанием прекратить войну, но, скорее всего, приведет лишь ко временному перемирию, считают эксперты...»

сегодня, 12:30
Сельское хозяйство России ставит рекорды

Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России...»

сегодня, 12:30
В России из магазинов пропадет косметика

Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

сегодня, 12:15
Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

сегодня, 11:59
Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды

Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»

сегодня, 11:58
Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

Российские ученые продолжают клинические испытания революционного средства против рака. Препарат уникален тем, что не перестает действовать даже после прекращения приема...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:44
Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»

сегодня, 12:43
Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи

Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru..»

сегодня, 12:30
План по Сирии назвали предвестником новой войны

Проект раздела Сирии на зоны влияния едва ли окажется жизнеспособным. Он продиктован желанием прекратить войну, но, скорее всего, приведет лишь ко временному перемирию, считают эксперты...»

сегодня, 12:30
Сельское хозяйство России ставит рекорды

Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России...»

сегодня, 12:30
В России из магазинов пропадет косметика

Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

сегодня, 12:15
Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

сегодня, 11:59
Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды

Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»

сегодня, 11:58
Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

Российские ученые продолжают клинические испытания революционного средства против рака. Препарат уникален тем, что не перестает действовать даже после прекращения приема...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.