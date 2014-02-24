В Минобороны рассказали о строительных рекордах

Замглавы Министерства обороны России Тимур Иванов поделился успехами ведомства в области строительства. По его словам, объемы выполняемых работ колоссальны и сравнимы с цифрами, зафиксированными в послевоенное время.Иванов отметил, что здания военного и гражданского назначения возводятся от Калининграда до Курил. "Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы", – цитирует его "Коммерсантъ".
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»
Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»