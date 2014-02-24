В московских аэропортах отменили 36 рейсов

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов. Изменения расписания коснулись работы Внуково, Домодедово и Шереметьево.Во Внуково был отменен один рейс, в Шереметьево – три рейса (21 задержан), в Домодедово – 32 рейса (четыре задержаны), передает "Газета.ru". Причины изменения расписания не раскрываются.
В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»
Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»
В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»
Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»