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В московских аэропортах отменили 36 рейсов

30 декабря 2016, пятница, 09:44 – ИА СОЧИ-24

В московских аэропортах отменили 36 рейсов
В московских аэропортах отменили 36 рейсов

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов. Изменения расписания коснулись работы Внуково, Домодедово и Шереметьево.Во Внуково был отменен один рейс, в Шереметьево – три рейса (21 задержан), в Домодедово – 32 рейса (четыре задержаны), передает "Газета.ru". Причины изменения расписания не раскрываются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Российские дипломаты, высланные из Соединенных Штатов согласно новым санкциям, не смогли покинуть страну без затруднений. Все предновогодние билеты из Вашингтона в Москву уже распроданы...»

сегодня, 09:44
В московских аэропортах отменили 36 рейсов

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов..»

сегодня, 09:31
Кремль признали непричастным к итогам выборов в США

Организация WikiLeaks отметила непричастность России к хакерским атакам на американские сервера в период президентских выборов. По ее данным, Кремль не повлиял на результаты голосования...»

сегодня, 09:29
Россиянам хотят отключить газ в квартирах

В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»

сегодня, 08:58
Как крушение Ту-154 ударит по российской экономике

Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»

сегодня, 08:45
Российские хоккеисты проиграли США на Чемпионате мира

В Канаде завершился матч между Россией и США в рамках третьего тура группового этапа молодежного Чемпионата мира по хоккею..»

сегодня, 08:30
Трамп отреагировал на антироссийскую агонию Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»

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