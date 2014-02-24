В московских аэропортах отменили более 20 рейсов

В трех столичных аэропортах Москвы – Внуково, Домодедово, Шереметьево – утром 4 января отменили 25 рейсов, еще 16 задержали. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание". Отметим, что изменение расписания, скорее всего, связно с резким ухудшением погоды в Москве.
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»