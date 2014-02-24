В московской школе умерла 12-летняя девочка

В школе №1282 на Старослободской улице на востоке Москвы умерла 12-летняя девочка, передает "Московский Комсомолец". Известно, что школьница потеряла сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли ее спасти. Причины произошедшей трагедии устанавливаются.
Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»
Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»