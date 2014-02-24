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В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы

17 января 2017, вторник, 05:59 – ИА СОЧИ-24

В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти 80-летнего мужчины в Московском метрополитене. Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла поздно вечером 16 января на станции "Университет" Сокольнической линии.
Ранее сообщалось, что из-за падения пенсионера на рельсы было нарушено движение поездов. Составы следовали с увеличенными интервалами движения от станции "Саларьево" до "Спортивной". По данным СМИ, смерть пассажира могла наступить из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 05:59
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти 80-летнего мужчины в Московском метрополитене..»

вчера, 22:14
Американцы разлюбили Трампа

Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»

вчера, 22:00
Главы Донбасса и ЛНР прибыли в Крым

С официальным визитом на Крымский полуостров прибыли глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и его коллега из Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий..»

вчера, 21:45
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил благотворителя Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза..»

вчера, 21:28
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой

Самолет А320, выполнявший рейс из Москвы в Уфу, был вынужден вернуться в Шереметьево сразу после взлета..»

вчера, 21:15
Депутатов хотят лишить пенсионных доплат

В Госдуме рассмотрят законопроект, лишающий российских депутатов и сенаторов доплат к пенсии. Соответствующую инициативу выдвинул депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный...»

вчера, 20:59
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вчера, 20:46
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