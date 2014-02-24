В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы

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Американцы разлюбили Трампа вчера, 22:14 Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»

Главы Донбасса и ЛНР прибыли в Крым вчера, 22:00 С официальным визитом на Крымский полуостров прибыли глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и его коллега из Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий..»

Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу вчера, 21:45 Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил благотворителя Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза..»