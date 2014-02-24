В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
17 января 2017, вторник, 05:59 – ИА СОЧИ-24
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
Следственный комитет России начал проверку по факту смерти 80-летнего мужчины в Московском метрополитене. Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла поздно вечером 16 января на станции "Университет" Сокольнической линии. Ранее сообщалось, что из-за падения пенсионера на рельсы было нарушено движение поездов. Составы следовали с увеличенными интервалами движения от станции "Саларьево" до "Спортивной". По данным СМИ, смерть пассажира могла наступить из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»