В московском метро пассажирке стало плохо

На станции "Медведково" Московского метрополитена стало плохо пассажирке. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность."В полицию от медиков поступило сообщение о том, что в отделении больницы скончалась 42-летняя женщина, которую карета скорой помощи забрала из вестибюля станции метро "Медведково", – сообщили агентству городских новостей "Москва" в МВД. Тело отправлено в морг на исследование, по факту происшествия проводится проверка.
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»
Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»