В московском метро случилось ЧП

Пассажиры Московского метрополитена сообщили о задымлении. Мужчина почувствовал характерный запах на станции "Площадь Революции".На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Проводится проверка помещений, передает Life.ru.
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»