В Москве 15-летняя девушка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила
27 декабря 2016, вторник, 22:43 – ИА СОЧИ-24
В Москве 15-летняя девушка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила
На северо-западе столицы сотрудники МЧС извлекли из мусоропровода 15-летнюю девушку. Как сообщает РИА Новости, юная москвичка упала в трубу с высоты седьмого этажа, при этом оставшись в живых. По предварительным данным, пострадавшая госпитализирована в 7 городскую клиническую больницу с переломом ноги. Каким образом девушка оказалась в мусоропроводе, остается неизвестным.
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