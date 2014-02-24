В Москве 34-летнюю бабушку лишают родительских прав
9 марта 2017, четверг, 14:15 – ИА СОЧИ-24
В Москве 34-летнюю бабушку лишают родительских прав
Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться. Юлия Акимова в свои 34 года уже стала бабушкой благодаря не по годам развитой 15-летней дочери. Однако после родов у девочки возникли серьезные проблемы с учебой. Дело в том, что врачи-гинекологи перевели школьницу на домашнее обучение. Однако теперь педагоги не могут найти подростка, чтобы обеспечить ее всем необходимым для образования. Сама же Юлия, судя по всему, не слишком следит за школьной успеваемостью своего ребенка. По словам женщины, она слишком занята воспитанием внука и своей младшей дочери, которая родилась на полгода позже своего племянника. На данный момент, руководство школы, в которой учится молодая мать, активно пишет заявления в отдел по делам несовершеннолетних с просьбой лишить молодую бабушку родительских прав, передает Life.ru. Сама школьница утверждает, что планирует отобрать ребенка у матери и воспитывать его самостоятельно. Девочка ждет, когда ей исполнится 16 лет, чтобы оформить опеку на себя. Как рассказала школьница, на данный момент и учителя. и соседи настроены против ее счастья с отцом малыша. Однако молодые люди намерены всем доказать, что они встали на путь исправления и будут хорошими родителями. Так, раньше возлюбленный девочки угонял машины и занимался мелким воровством. Сейчас молодой человек взялся за ум и устроился работать курьером, а молодая мать планирует найти подработку летом.
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Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»
Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия"...»
В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»