В Москве бывший следователь на Mercedes сбил женщину
13 января 2017, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24
В Москве бывший следователь на Mercedes сбил женщину
Правоохранительные органы столицы расследуют смертельное ДТП, которое произошло на юго-западе Москвы. По данным Life.ru, бывший следователь Абдула Джамалханов на автомобиле Mercedes насмерть сбил женщину на Ленинском проспекте.Предположительно, он управлял автомобилем своей знакомой. Бывшие коллеги Джамалханова рассказали, что он любит гламурный образ жизни и дорогие машины. Журналисты утверждают, что экс-следователь приходится сыном главному инспектору Счетной палаты Бадруди Джамалханову.
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В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»