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В Москве четверо грабителей избили мужчину и отобрали 2 телефона

22 января 2017, воскресенье, 10:31 – ИА СОЧИ-24

В Москве четверо грабителей избили мужчину и отобрали 2 телефона
В Москве четверо грабителей избили мужчину и отобрали 2 телефона

На востоке столицы четверо неизвестных и избили и ограбили мужчину.
Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе дома 26, передает агентство "Москва".Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у пострадавшего два
мобильных телефона и паспорт. В настоящее время правоохранители устанавливают
все обстоятельства инцидента. Ведется поиск грабителей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Униженного Трампом Саакашвили подняли на смех

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал общественности очередной повод для насмешек. Опальный политик, скромно стоящий в кустах на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, стал героем серии фотожаб...»

сегодня, 11:13
В Подмосковье при столкновении двух легковушек погиб человек

На 131-м километре трассы М1 в Можайском районе Подмосковья столкнулись два легковых автомобиля..»

сегодня, 10:31
В Москве четверо грабителей избили мужчину и отобрали 2 телефона

На востоке столицы четверо неизвестных и избили и ограбили мужчину. Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе дома 26, передает агентство "Москва".Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у пострадавшего два мобильных телефона и паспорт..»

сегодня, 10:29
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В районе станции "Нижние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) поезд насмерть сбил женщину..»

вчера, 18:44
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Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»

вчера, 18:30
Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»

вчера, 18:01
Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии

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