В Москве дочь-заложница заступилась за психопата-отца
20 февраля 2017, понедельник, 19:30 – ИА СОЧИ-24
В Москве дочь-заложница заступилась за психопата-отца
Дочь душевнобольного Леонида О., взявшего в заложники свою семью, вступилась за родственника. Ребенок попросил стражей порядка "не обижать папу". Мужчина выкрикнул через окно, что его семья находится в полной безопасности, сообщает Life.ru. По его словам, спасать кого-либо нет необходимости. Сама пятилетняя девочка также заявила, что "папа их не трогает", сообщает "Вечерняя Москва".Леонид установил на подоконнике своей квартиры динамики и присоединил к ним микрофон. "Будет феерично, если у меня отключат электричество", – отметил он и громко включил музыку. Через некоторое время захватчик все же согласился сдаться стражам порядка. "Выключайте свою технику, и тогда через полчаса я сдаюсь, если хотите", – выкрикнул он.Сам мужчина назвал захват заложников перфомансом. Стоявшие рядом с домом журналисты не одобрили действия художника. "Мы все замерзли уже, слышь, заканчивай, хоть скажи, что хочешь", – прокричали ему сотрудники СМИ. Ранее душевнобольной заявил, что вой сирен пожарных машин мешает ему смотреть спортивную трансляцию. При этом он предъявил справки о своем здоровье. Между тем психологи пытались говорить с ним из окна примыкающей квартиры, так как здание расположено буквой "Г". Напомним, Леонид взял в заложники свою жену и трех дочек. В социальной сети "ВКонтакте" он требовал внимания СМИ и призывал связать его с послами Китая, КНДР или Ирана. Он утверждает, что Россия управляется сионистами, и хочет получить политическое убежище в КНДР.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»