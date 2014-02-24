В Москве эвакуировали отделение Сбербанка

Сотрудники вневедомственной охраны произвели эвакуацию из здания одного из московских отделений Сбербанка на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, было зафиксировано сильное задымление.Всего было эвакуировано 40 человек, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по Москве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»