В Москве горит торговый центр "Рио"

В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составляет порядка 200 метров. Ведется эвакуация, передает РЕН ТВ. Видео опубликовано Ю.Г. – обратная сторона. (@garber_) Янв 24 2017 в 9:07 PSTОчевидцы сообщают, что огонь распространился на здание от двух автомобилей. Сведений о пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы города. По последней информации, пожарным удалось локализовать возгорание. Известно, что горела обшивка торгового центра. Сотрудники МЧС ведут проливку здания.
Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
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Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»