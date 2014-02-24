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В Москве хотят установить памятник мигрантам
18 января 2017, среда, 17:28 – ИА СОЧИ-24
Чиновник считает, что подобная идея не хуже памятников
погибшей собаке, огурцу или стакану. Тем более, что мигранты слишком редко
слышат в свой адрес благодарность от жителей столицы.
"Эти ребята – дворники и все прочие, которые
изумительно работают, и благодарность от москвичей звучит очень редко.
Москвичи должны быть благодарны
", – цитирует Бабенко агентство городских новостей "Москва". По его мнению, инициатива по установке подобного
монумента должна принадлежать самим москвичам и городским властям. Он считает, что это будет по-русски. "Спасибо, братан, что вот это все есть. И они будут
по-другому относиться, не будут шарахаться от москвича как от небожителя
какого-то", – уверен Бабенко.
Но не все коллеги депутата разделяют его мнение
установки подобного памятника.
"Я вообще-то сомневаюсь, что такой памятник нужен, потому что мигранты у нас всегда были, хотя они и мигрантами не назывались. У нас был общий Советский Союз, приезжали и оставались, и работали, и жили дальше", – заявил зампред комиссии Мосгордумы по монументальному
искусству Лев Лавренов.Напомним, в декабре 2016 года президент России Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. Российский лидер обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек".
Источник:
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