В Москве хотят установить памятник мигрантам

18 января 2017, среда, 17:28 – ИА СОЧИ-24



В Москве хотят установить памятник мигрантам

В столице предложили установить памятник мигрантам в благодарность за их труд в городе. Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко считает, что москвичи должны быть им благодарны.Чиновник считает, что подобная идея не хуже памятниковпогибшей собаке, огурцу или стакану. Тем более, что мигранты слишком редкослышат в свой адрес благодарность от жителей столицы."Эти ребята – дворники и все прочие, которыеизумительно работают, и благодарность от москвичей звучит очень редко.Москвичи должны быть благодарны", – цитирует Бабенко агентство городских новостей "Москва". По его мнению, инициатива по установке подобногомонумента должна принадлежать самим москвичам и городским властям. Он считает, что это будет по-русски. "Спасибо, братан, что вот это все есть. И они будутпо-другому относиться, не будут шарахаться от москвича как от небожителякакого-то", – уверен Бабенко.Но не все коллеги депутата разделяют его мнениеустановки подобного памятника."Я вообще-то сомневаюсь, что такой памятник нужен, потому что мигранты у нас всегда были, хотя они и мигрантами не назывались. У нас был общий Советский Союз, приезжали и оставались, и работали, и жили дальше", – заявил зампред комиссии Мосгордумы по монументальномуискусству Лев Лавренов.Напомним, в декабре 2016 года президент России Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. Российский лидер обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек".

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