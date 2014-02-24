В Москве из семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией

В Москве органы опеки изъяли 12 детей из приемной семьи. Предположительно, они могут быть ВИЧ-инфицированными. Как рассказал представитель уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, информация о возможном наличии у детей опасного заболевания поступила вечером 12 января. "Сейчас проводятся все необходимые проверки, задействованы все городские службы", – цитирует его агентство городских новостей "Москва". Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что данная ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка, передает Lenta.ru. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", – добавил он. Напомним, недавно россияне были потрясены сообщением, что в Екатеринбурге неофициально зарегистрирована эпидемия ВИЧ. По словам замначальника управления здравоохранения города Татьяны Савиновой, смертельной инфекцией заражен каждый 50-й горожанин. Несмотря на то что данные были преувеличены, жителей Екатеринбурга охватила паника. Как сообщали очевидцы, у мобильных пунктов тестирования на ВИЧ горожане выстраивались в очередь.
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В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»