В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют три вокзала
26 декабря 2016, понедельник, 12:45 – ИА СОЧИ-24
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют три вокзала
В оперативные службы Москвы поступила информация об угрозе взрыва на территории Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов, передает Life.ru. На Комсомольскую площадь выдвинулись специалисты. Кинологи с собаками обследуют территорию. Было принято решение об эвакуации людей из зданий вокзалов.
Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года россияне считают наиболее важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня граждане России придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США...»
Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»
Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года россияне считают наиболее важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня граждане России придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США...»
Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»